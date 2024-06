Ladendieb greift Polizisten am Königsplatz an

Weil er beim Verkauf von Diebesgut erwischt worden war, ist ein 51-Jähriger in Augsburg auf Polizisten los gegangen.

Ein Mann hat am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in der Augsburger Innenstadt Polizeibeamte angegriffen. Sie waren von Passanten gerufen worden, weil der 51-Jährige am Königsplatz Diebesgut verkauft haben soll.

Wie die Polizei berichtet, reagierte der Mann auf eine Kontrolle aggressiv und griff die Polizeibeamten sowie einen weiteren Mann unvermittelt an. Die Polizeibeamten fesselten den 51-Jährigen deshalb. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde weiteres Diebesgut entdeckt, das aus einem Bekleidungsgeschäft stammte. Es wurde sicher gestellt. Der 51-Jährige kam schließlich in den Polizeiarrest. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Ladendiebstahls. (AZ)