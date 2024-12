Lastwagen kollidiert mit Radfahrer

Ein 76-jähriger Radfahrer ist am Samstag in der Holzbachstraße in der Augsburger Innenstadt von einem Lastwagen angefahren worden und stürzte. Er kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Laut Angabren der Polizei war ein 52-Jähriger gegen 10.15 Uhr mit seinem Lkw in der Holzbachbachstraße unterwegs. Beim Abbiegen übersah er offenbar den 76-jhrigen Fahrradfahrer, der auf Höhe der Hausnummer 2 auf dem Fahrradschutzstreifen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, und der 76-jährige Fahrradfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Gegen den 52-Jährigen Lkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (nist)