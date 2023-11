Mehrere Autos beschädigt: Polizei sucht Zeugen

In einem Fall hatten es die Unbekannten auf die Reifen abgesehen. In der Provinostraße wurde die C-Säule eines Autos attackiert.

Die Reifen eines am Willy-Brandt-Platz geparkten Autos haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 18 Uhr, beschädigt. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 500 Euro. Im Zeitraum von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, wurde daneben die C-Säule eines geparkten Autos in der Provinostraße beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.