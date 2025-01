Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung

Zu einem handgreiflichen Streit kam es am Samstag zwischen zwei Personengruppen in der Halderstraße, berichtet die Polizei. Gegen 3.30 Uhr geriet eine Gruppe in einen zunächst verbalen Streit mit mindestens drei weiteren bislang unbekannten Personen. Im weiteren Verlauf schlugen die unbekannten Täter einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Der 19-Jährige und der 20-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (att)