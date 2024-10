Randalierer landet in Polizeiarrest

Am Dienstag hat ein Mann auf dem Prinzregentenplatz in der Augsburger Innenstadt randaliert. Weil er sich nicht beruhigte, landete er am Ende im Polizeiarrest.

Der 31-Jährige war gegen 07.30 Uhr Passanten wegen seines aggressiven Verhaltens aufgefallen, die deshalb die Polizei alarmierten. Vor Ort habe sich der Mann nicht beruhigen lassen und einen Platzverweis erhalten, heißt es in deren Bericht. Der Mann sei der Aufforderung zunächst nachgekommen, kehrte wenig später aber zurück. Weil er sich erneut nicht beruhigen ließ, nahmen die Polizeibeamten ihn in Gewahrsam, um mögliche Straftaten zu verhindern. (nist)