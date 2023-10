Streit am Rathausplatz eskaliert: Zwei Männer treten auf 58-Jährigen ein

Am Augsburger Rathausplatz bekam sich ein 58-Jähriger mit zwei Unbekannten in die Haare. Er wurde bei dem Streit verletzt und musste ins Krankenhaus.

Ein handfester Streit mit zwei Unbekannten endete am Mittwoch für einen 58-Jährigen im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, waren sich die Männer gegen 17 Uhr am Rathausplatz in die Haare geraten. Nach einem kurzen Wortwechsel schlugen und traten die beiden bislang unbekannten Männer auf den 58-Jährigen ein und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 58-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.