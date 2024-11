Am Sonntag beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter im Zeitraum von Mitternacht bis 15.30 Uhr einen Langosch-Stand in der Maximilianstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro, so die Polizei. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gesucht. (möh)

