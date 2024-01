Unbekannte werfen Böller auf Mann

Eine Gruppe von Männern soll an der City-Galerie in Augsburg Böller auf Passanten geworfen haben. Als die Polizei anrückt, flüchten die Verdächtigen.

Ein 29-Jähriger ist am Samstag von einer Gruppe mehrerer Männer mit Böllern beworfen worden. Gegen 16.40 Uhr war der 29-Jährige den Angaben zufolge am Willy-Brandt-Platz unterwegs gewesen. "Dort traf er auf eine Gruppe von etwa zehn Männern", heißt es weiter. Diese sollen unvermittelt mehrere Böller auf den 29-Jährigen geworfen und ihn beleidigt haben. "Offenbar wurden auch andere Personen beworfen", so die Polizei. Verletzte sind der Polizei bislang aber nicht bekannt. Die Gruppe flüchtete anschließend, die Polizei traf die Verdächtigen nicht mehr an. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung. (jaka)