Voller Erfolg der „Comedy Night“ im Club Voyage

Vor kurzem fand im Augsburger Club Voyage die 3. Stand-Up Comedy Show mit vier hoch motivierten, aufstrebenden Comedians statt. Dort, wo normalerweise laute Musik durch die Räume tönt, waren diesmal 120 Minuten lang ruhige, aber immer wieder außergewöhnliche Töne angesagt. Vor einer großartigen Kulisse heizte Gastgeber Stefan Kurz schon vor Beginn kräftig ein. Gute Laune und vor allem eine große Portion Stimmung war danach garantiert. Einzeln, nur mit einem Mikrofon „bewaffnet“, sorgten die vier Comedians Cordula Grün, Michael Mauder, Daniel Kienle und Basti Ulrich immer wieder mit Geschichten, Beobachtungen und Pointen für lautes Lachen. Immer wieder beeindruckten Sie mit Wortspiel und lustiger Situationskomik. Inhaber Sebastian Feiger vom Club Voyage war danach voll des Lobes: „Wie immer war es ein unterhaltsamer, stimmungsvoller Abend mit tollen Comedians, und wir freuen uns schon auf das nächste Event“.

