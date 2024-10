Polizei sucht nach Jugendlichen mit Feuerwehrkörpern

Am Samstag haben Jugendlich mit Feuerwerkskörpern in der Ziegeleistraße Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, zündeten die Jugendlichen die Feuerwerkskörper und beschädigten so einen Kaugummiautomaten. Es entstand so ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden: Alle sind unter 18 Jahre, dunkel gekleidet Es waren etwa vier bis fünf Personen. Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen. (att)