Innovationspark macht Weg frei für mehrere hundert neue Bäume

Der Innovationspark ist über die Jahre hinweg immer mehr ins Bewusstsein der Menschen gerückt. Man weiß, dass nahe dem Augsburger Fußballstadion entlang der B17 mehrere Institutsgebäude und Bürokomplexe stehen. Mehr als 2000 Menschen sind dort in Instituten und Büros tätig. Das riesige Areal, das der Größe von 100 Fußballfeldern entspricht, ist weiterhin in großen Teilen unbebaut. Ein Teilstück im Innovationspark wird aktuell nur über einen Fußweg erschlossen, den Spaziergänger und Radler nutzen. Der Weg führt über eine Brücke vom Universitätsviertel nach Göggingen. Mehrere Baufahrzeuge sind dort im Einsatz, es sieht jedenfalls nach einer Art Bauland aus. Was ist los?

Wolfgang Hehl ist Geschäftsführer der Innovationspark GmbH. Auf Anfrage erläutert er: „Die begonnenen Bautätigkeiten in diesem Bereich betreffen eine Fläche, die für die Allgemeinheit und Nutzer des Innovationsparks zur Verfügung gestellt wird.“ Es geht um einen 2,5 Hektar großen Bereich.

Innovationspark in Augsburg: Landschaftsgärtner müssen warten

Vereinfacht gesagt, geht es um die Anpflanzung von jeder Menge Grün. Das Ganze trägt einen vergleichsweise komplizierten Namen. Die Arbeiten sind ein Teil eines Projektes der Stadt. Es heißt: Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg. Es ist ein Gesamtprojekt von annähernd zehn Millionen Euro. Davon fließen acht Millionen vom Bund. Laut Hehl steht man in Augsburg unter Zeitdruck: „Noch in diesem Jahr müssen aus förderrechtlichen Gründen bestimmte Arbeiten erledigt werden.“ 600 Bäume sollen einmal gepflanzt werden.

Noch sind Bauarbeiter zugange, Landschaftsgärtner müssen warten. Dies könne durchaus dauern, ehe es mit den Anpflanzungen losgehe, so Hehl weiter: „Vor den eigentlichen landschaftsgärtnerischen Arbeiten muss das Grundstück komplett von militärischen Altlasten befreit werden.“ Es erfolge zudem eine Untersuchung, ob auf diesem Gelände archäologische Hinterlassenschaften zu sichern und zu bergen seien: „Wie lang dieser Vorgang dauert, hängt von den jeweiligen Funden ab und ist nicht prognostizierbar.“

Neue Bäume für den Innovationspark: Platanen und Linden werden gepflanzt

Bei der Stadt Augsburg laufen die Planungen intensiv. Größtenteils würden sogenannte Klimabäume gepflanzt. Dazu gehören Hopfenbuche, Platanen, Linden. Auch ein Urweltmammutbaum soll auf dem Areal getestet werden. Die neuen Bäume könnten unterschiedlich alt werden, heißt es.

Spielen die Archäologen mit, könnten die Baumpflanzungen bereits im Herbst starten. Sie sollen im Frühjahr 2027 abgeschlossen sein. Die weiteren Planungen sehen Verweilflächen und Sportanlagen in der Grünanlage vor. Dazu gehören ferner ein Skatepark, ein öffentlicher Fitnessbereich, ein Spielplatz sowie ein Aufenthaltsbereich in Form eines Amphitheaters mit Sitzstufen aus Beton.