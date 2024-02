Interview

vor 33 Min.

Augsburger Professor: "Bis wir in Augsburg autonom fahren, dauert es noch"

Plus Künstliche Intelligenz ist die bestimmende Technologie der Zukunft. Professor Jianing Zhang von der Hochschule Augsburg über Entwicklungen, Risiken und Chancen.

Von Andrea Wenzel

Herr Professor Zhang, KI ist in aller Munde, vor allem nach den Entwicklungen von Chat GPT. Doch wo begegnet uns KI schon länger, ohne, dass wir uns darüber bewusst sind?



Jianing Zhang: Wenn wir das Handy nutzen, nutzen wir direkt ein ganzes Bündel von KI-Algorithmen. Zum Beispiel die Erkennung meines Fingerabdrucks, um das Handy zu entsperren. Auch die Smartwatch, die meine Vitalwerte checkt bedient sich vieler KI-Algorithmen. Ebenso wie etwa Chatbots, also Sprachen-fähige Programme beispielsweise bei Telefonhotlines. Und auch im Arbeitsalltag hält immer mehr KI Einzug. Teils für Beschäftigte unbemerkt und schleichend.

Welche Entwicklungen dürfen wir als Bürgerinnen und Bürger in Zukunft noch erwarten?



Zhang: Ein großer Einsatzbereich wird das autonome Fahren sein. Kameras und Sensoren zeichnen Umgebung und Objekte auf, die von KI-Algorithmen in Echtzeit, also im Moment, in dem der Film vorliegt, analysiert werden. Beispielsweise trifft die KI Entscheidungen darüber, ob man den kommenden Kreisverkehr zügig durchfahren kann oder abbremsen muss. Hier erwarte ich große Fortschritte durch neuere Entwicklungen in der KI.

