vor 49 Min.

Baureferent zum Verkehr: "Es bringt nichts, wenn die Mehrheit dagegen ist"

Plus Neue Radwege, weniger Stellplätze, höhere Parkgebühren: Beim Verkehr schlagen die Emotionen hoch. Baureferent Steffen Kercher über Mobilität im Jahr 2035.

Von Stefan Krog

Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie sieht Mobilität im Jahr 2035 in Augsburg aus?



Steffen Kercher: Es soll eine passende Mobilität für alle geben. Die Innenstadt ist anders zu sehen als Bergheim oder Inningen, wir dürfen nicht alles über einen Kamm scheren. In der Innenstadt sehe ich Zu-Fuß-Gehen, das Rad oder den öffentlichen Nahverkehr im Vordergrund. In Bergheim ist es gut, wenn wir gute Radrouten und ein gutes Nahverkehrsangebot haben, aber ich gehe davon aus, dass der eine oder die andere weiterhin mit dem Auto fahren wird. Insgesamt soll es in die Richtung gehen: Wer möchte, kann weiter mit dem Auto fahren, aber die Fälle, in denen man es muss, sollen deutlich weniger werden.

Wie wollen Sie das konkret angehen?



Kercher: Wir arbeiten an unserem Mobilitätsplan auch mit konkreten Maßnahmen zur Umsetzung. Es geht zuerst um eine Darstellung des Ist-Zustands und mögliche Szenarien, wie wir weiterkommen. Und dann wollen wir offen diskutieren: Wenn ich viel erreichen will, muss ich viel umbauen, und das bedeutet Aufwand, sprich Kosten. Wir haben den Auftrag, bis 2038 die Mobilität klimaneutral zu gestalten. Das ist eine deutlich größere Herausforderung als die eine oder andere Verbesserung an der einen oder anderen Stelle.

