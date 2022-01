Interview

06:18 Uhr

Augsburgs Stadtarchäologe: „Diese Funde sind ein großes Geschenk“

Stadtarchäologe Sebastian Gairhos konnte schon viele sensationelle Funde in Augsburg präsentieren, hier Originale aus der Römerzeit, die bei Grabungen in Oberhausen entdeckt wurden.

Plus Es gibt viele Vorschläge, wie man Augsburgs reiches Römererbe präsentieren könnte. Stadtarchäologe Sebastian Gairhos erklärt die Probleme und Chancen. Warum er weitere spektakuläre Funde erwartet.

Von Eva Maria Knab

Herr Gairhos, Augsburg hat einen riesigen Schatz an Funden aus der Römerzeit. Aber in der Stadt ist kein einziges römisches Bauwerk mehr erhalten. Woran liegt das?



Sebastian Gairhos : In der Umgebung von Augsburg gibt es keine Steinbrüche. Steine über weite Wege zu transportieren, war früher aufwendig und teuer. Deshalb waren Steine aus der Römerzeit als Baumaterial im Lauf der langen städtischen Siedlungsgeschichte sehr begehrt. Man hat im Mittelalter an römische Ruinen angebaut oder sie überbaut. Dann kam die frühe Neuzeit, in der Augsburg extrem reich war und daher viel gebaut wurde. Mittelalterliche Gebäude - und damit auch die darin integrierten römischen Ruinen - wurden abgerissen, um repräsentative Paläste zu errichten.

