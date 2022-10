Bewerbermangel: "Einige Ausbildungsberufe sind unbekannt"

Plus 2022 sind wieder mehr Ausbildungsverträge unterschrieben worden. Doch der Mangel an Azubis bleibt. IHK-Experte Wolfgang Haschner fällt eines besonders auf.

Herr Haschner, das Ausbildungsjahr hat begonnen. Wie sieht ihre erste Bilanz aus?



Wolfgang Haschner: Bei der IHK haben wir aktuell rund 8400 neue Ausbildungsverträge zu verzeichnen. Das sind rund 1000 mehr als im Vorjahr. Das ist erfreulich. Dennoch herrscht weiter ein Mangel an Bewerbern. Aktuell kommen in Bayern auf einen Bewerber zweieinhalb Ausbildungsplätze. Das zeigt schon das Dilemma.