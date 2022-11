Interview

19:00 Uhr

Chinesische Firma plant Ansiedlung am Flughafen: Das sagt ein IHK-Experte dazu

Plus Die Firma Autoflight, die in chinesischer Hand ist, möchte in Augsburg einen Neubau errichten. Matthias Köppel spricht von einem Erfolg für den Wirtschaftsraum.

Von Michael Hörmann

Die Firma Autoflight, die in chinesicher Hand ist, wird voraussichtlich am Flughafen Augsburg einen Neubau errichten. Die Stadt Augsburg unterstützt das Vorhaben und möchte ein Grundstück veräußern. Wie bewertet die Industrie- und Handelskammer (IHK) diese Entwicklung?



Matthias Köppel: Die Ansiedlung eines global agierenden Tech-Start-ups mit Sitz in Shanghai am Flughafen Augsburg ist ein Erfolg für den Wirtschaftsraum. Das hier entstehende Forschungs- und Entwicklungszentrum wird einen Beitrag zum Thema neue Mobilität leisten. Davon kann die gesamte Region profitieren. Das Unternehmen trifft auf ein funktionierendes Kompetenzfeld rund um die Luft- und Raumfahrt: Institute, Universität, Hochschule und zahlreiche Zulieferbetriebe bilden ein ideales Umfeld für solche Ansiedlungen.

