"Cringe"-Spot: Was ein Experte über die Wirkung von Weihnachtswerbung sagt

Plus Der Lidl-Weihnachtswerbefilm "Der Cringe", der in Augsburg gedreht wurde, sorgt für Furore. Marketing-Professor Heribert Gierl weiß, welche Wirkung diese Spots haben.

Herr Professor Gierl, "Der Cringe" ist eine Parodie auf rührselige Weihnachtswerbung und wurde im Internet rund zwei Millionen mal angeklickt. Ist die Werbebotschaft damit aus ihrer Sicht erfolgreich?



Heribert Gierl: Einerseits ist der Kurzfilm interessant, weil er auf andere aktuelle Werbespots eingeht und auch eine große Resonanz bei Zuschauern hat. Andererseits ist er eine Parodie, und damit kommen viele Menschen nicht zurecht, weil jeder einen unterschiedlichen Humor hat. Das ist ein Problem. Ich würde prinzipiell von Satire und Parodien in der Werbung abraten, wenn die parodierte Vorlage nicht wirklich klar verstanden wird.