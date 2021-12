Der Sparverein: "Wir sind ein Gesellschaftsverein mit Geldverwaltung"

Plus Der Sparverein Einigkeit Lechhausen feiert 100-jähriges Bestehen. Die Vorsitzende Angelika John erzählt von der Gründung, den Monatstreffen und Nachwuchssorgen.

Frau John, wie können Sie als Vorsitzende des Sparvereins Einigkeit Lechhausen Ihren Mitmenschen den Beitritt schmackhaft machen? Etwa mit attraktiven Konditionen in Zeiten des Niedrigzinses?



Angelika John: (lacht) Die Mitgliedschaft in unserem Verein ist keine Alternative für gewinnorientierte Sparer, absolut gar nicht. Wir sind kein Geldinstitut und zahlen auch keine Zinsen aus.