Dierig-Chefin: "Es wäre hilfreich, wenn wir mehr die positiven Dinge sehen"

Plus Ellen Dinges-Dierig steht an der Spitze der Augsburger Wirtschaft. Sie positioniert sich zur Maximilianstraße und zum Thema Parkplätze. Was aus ihrer Sicht gut läuft.

Von Michael Hörmann

Frau Dinges-Dierig, Sie sind Chefin eines renommierten Augsburger Textil- und Immobilienkonzerns. Ehrenamtlich sind Sie seit Frühjahr 2022 die Vorsitzende des regionalen IHK-Gremiums. In diesem Amt werden Sie fünf weitere Jahre tätig sein. Ist Ihnen langweilig, oder haben Sie zu viel freie Zeit?



Ellen Dinges-Dierig: Langweilig ist mir nicht und zu viel freie Zeit habe ich auch nicht. Denn spätestens unsere Bundes- und EU-Politik stellen uns vor große Herausforderungen, die sehr viel Zeit binden. In der Tat habe ich grundsätzlich mehr Zeit als in meinem vorigen Job und diese möchte ich sinnvoll einsetzen. Dieser „Freiraum“ ist also insofern ein Geschenk, das ich nutzen möchte. Denn ich sehe es als Unternehmerin als meine Pflicht, mich in „meiner“ Stadt beziehungsweise Region zu engagieren.

Ellen Dinges-Dierig ist Vorsitzende des IHK-Gremiums Augsburg-Stadt. Foto: Peter Fastl

Was spornt Sie an, sich für die Interessen der heimischen Wirtschaft starkzumachen?



Dinges-Dierig: Der Ansporn ist ganz klar der, dass unsere Wirtschaft erhalten bleiben muss. Ob in Augsburg, Schwaben, Bayern, Deutschland. Nur mit einer funktionierenden Wirtschaft, mit arbeitenden Menschen, funktioniert unser System. Das fliegt uns ja nicht zu, auch wenn man inzwischen das Gefühl hat, als nähmen viele Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt als selbstverständlich. Ist es nicht.

