"Es ist ein Fehler, die Augsburger Innenstadt zur Ruhezone zu machen"

Plus Augsburgs Innenstadthandel ist nach Corona auf Erholungskurs, doch die nächsten Probleme stehen vor der Tür. Wie der Handel seine Lage einschätzt und was gefordert wird.

Viele haben dem Innenstadthandel wegen Corona schwere Zeiten vorhergesagt. Wie ist aktuell die Lage?



Ulrich Mayer: Absolut positiv. Die Leute kommen wieder und wollen auch kaufen. Bei uns ist der Wert eines Durchschnittbons an der Kasse innerhalb einer Woche um 25 Prozent gestiegen, nachdem der Maskenzwang gefallen ist und man sich wieder ins Gesicht schauen konnte. Wir liegen bei Frequenz und Umsatz teils über den Zahlen von 2019. Das gilt auch für die am schlimmsten gebeutelten Branchen Textil und Schuhe.