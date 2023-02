Interview

06:30 Uhr

Firmengründer zum Umzug von Patrizia: "Mir fällt der Abschied nicht schwer"

Die Immobilienfirma Patrizia gibt ihren Sitz in der Fuggerstraße auf. Im ersten Quartal 2025 werden neue Büroräume am Hauptbahnhof gemietet.

Plus Wolfgang Egger spricht über den Auszug von Patrizia aus der Fuggerstraße und darüber, was mit dem Bau passiert, der für die Erfolgsgeschichte des Unternehmens steht.

Von Michael Hörmann

Die Immobilienfirma Patrizia, die Sie gegründet haben, gibt ihren Sitz in der Fuggerstraße auf und wird als Mieter in den neuen Bürokomplex Aurum am Hauptbahnhof ziehen. Was sind die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung?



Wolfgang Egger: Ein Umbau unserer jetzigen Büroflächen für unsere nächste Wachstumsphase hätte bei laufendem Betrieb stattfinden müssen. Da das de facto nicht realisierbar gewesen wäre, hätten wir Teile oder sogar die ganze Mitarbeiterschaft auslagern müssen. Das wiederum hätte unseren operativen Alltag eingebremst. Deshalb die Entscheidung für einen Umzug. Und die neuen Büroflächen bieten das, was wir brauchen: einen praktischen Standort, direkt am Hauptbahnhof. Außerdem gestalten wir dort die Büroflächen wieder nach unserem Bedarf. Das macht unser New-Work-Konzept konkreter lebbar, so wie wir das bereits an verschiedenen europäischen Standorten umgesetzt haben.

