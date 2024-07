„Für die Gebäudeheizung wird kein Gasnetz mehr erforderlich sein“

Die Stadtwerke hatten in den vergangenen Jahren keine einfachen Rahmenbedingungen. Sie sind jetzt seit zwei Monaten da: Wie ist die Lage des Konzerns?

RAINER NAUERZ: Die Energiebranche hat eine extrem schwere Zeit durchgemacht. Corona war für alle Unternehmen eine Herausforderung. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte eine extreme Energiepreiskrise zur Folge. Da hat die Politik die Versorgungswirtschaft genutzt, um Hilfe zu leisten, die aber weder die Kapazitäten noch die IT-Infrastruktur dafür gehabt hat. Das hat auch die Stadtwerke herausgefordert. Umso erschreckender ist es, wenn man hört, dass branchenweit 2023 mit zwölf Prozent die höchste Wechselquote bei Kunden im Energiebereich überhaupt zu verzeichnen war. Auch wir haben wieder Kunden verloren. In der Krise waren die Stadtwerke als Rückgrat gut genug dafür, alle Kunden aufzunehmen, die woanders nicht mehr versorgt wurden. Das hat die Preise in die Höhe getrieben, weil wir Energie nachkaufen mussten. Gleichzeitig gehen die Anbieter, die damals die Kunden rausgeschmissen haben, wieder auf den Markt und werden von Verbraucherschützern gefördert. Ich verstehe, wenn jemand sagt, er kann 10 oder 20 Euro sparen, aber das System hat dann ein Problem.

Die Billig-Anbieter sind aber nun einmal günstiger...

NAUERZ: Die haben auch nicht die Verantwortung für die Versorgungssicherheit. Und dennoch: In der Wärmeversorgung sind wir sehr attraktiv, mit hohem grünem Anteil und gutem Preis. Bei Strom und Gas findet ein harter Wettbewerb statt. Wir stellen uns dem und haben auch bei Strom und Gas attraktive Preise, etwa mit unseren Augsburg-Tarifen. Es muss sich jeder selbst überlegen, wen man sich als Partner wählt und wer in der Krise der sichere Partner war und sein wird. Nach der Krise ist vor der nächsten Krise. Und es geht auch um Verantwortung für die Region: Mit unseren Energieeinnahmen finanzieren wir den öffentlichen Nahverkehr und fördern das gesellschaftliche Leben und viele Vereine in Augsburg mit. Was bei uns als Marge übrigbleibt, wird wieder in der Region, in Aufträge für die heimische Wirtschaft und in Arbeitsplätze investiert. Und das geht nur, solange wir Kunden hier haben.

Die Stadtwerke haben ein riesiges Investitionsprogramm vor der Brust. Was kommt da auf Sie zu?

NAUERZ: Wir müssen die Stromnetze fit machen für mehr Wärmepumpen, Photovoltaik und Ladestationen. Fernwärme wird im urbanen Innenstadtbereich eine riesige Investition mit sich bringen. Es steht die Elektrifizierung der Busflotte an, wir müssen im Bereich erneuerbare Energien investieren. Der Anforderungskatalog an die Stadtwerke ist immens.

Wie bezahlen Sie das alles? Wie viel werden die Kunden mitfinanzieren müssen?

NAUERZ: 1,5 bis 2,5 Milliarden werden wir in den kommenden 25 Jahren über alle Sparten hinweg investieren. Da sind Investitionen dabei, die auch Geld zurückbringen. Aber bei Elektrobussen zum Beispiel steht den Mehrkosten kein zusätzlicher Ertrag gegenüber. Das können wir nicht über Energiepreise refinanzieren, weil wir da im Wettbewerb stehen, sondern das muss über zusätzliche Einnahmen aus neuen Geschäftsfeldern, über Effizienzsteigerungen und Möglichkeiten an den Finanzmärkten, etwa durch Kredite, laufen.

Stichwort Fernwärmeausbau: Die Ausbauplanung ist ja im Internet veröffentlicht. Sie sagen zwar, dass Sie niemandem das Gas abdrehen werden, aber letztlich wird doch genau das in Ausbaugebieten, die bisher mit Gas versorgt werden, passieren. Wie kann man sich die Lage in 20 Jahren vorstellen?

NAUERZ: Die Vorgaben machen ja nicht wir, sondern der Gesetzgeber. 2040 will Bayern klimaneutral sein, 2045 der Bund. Die Anzahl der Kunden am Gasnetz wird sich durch die steigende CO 2 -Abgabe nach und nach reduzieren. Im zusätzlichen Effekt werden die Netzentgelte steigen, weil sich diese auf immer weniger Kunden verteilen. Und dadurch wird der Umstieg immer noch attraktiver. In der Stadt wird die Fernwärme eine Alternative sein, im ländlichen Bereich kann das Strom für Wärmepumpen sein. Aber wir werden so lange unsere Netze aufrechterhalten, bis der letzte Kunde aufgrund von Anreizen, technischen Notwendigkeiten oder auch gesetzlichen Regelungen den Umstieg vollzieht.

2040 will Bayern klimaneutral sein. Gibt es dann in Augsburg kein Gasnetz mehr?

NAUERZ: Wenn es bei den Regelungen bleibt, dann wird für die einfache Gebäudeheizung kein Gasnetz mehr erforderlich sein. Wir haben aber die Situation, dass Erdgas in vielen Betrieben für Produktionsprozesse benötigt wird. Ob Wasserstoff die Alternative sein wird, die durchs Netz fließt, muss man sehen. Aber es ist schon richtig: Man muss sich auch die Frage stellen, ob wir es uns volkswirtschaftlich leisten können, das Gasnetz so schnell außer Betrieb zu setzen.

Wasserstoff statt Erdgas zur Gebäudeheizung im bestehenden Gasnetz wäre doch am einfachsten. Die Netzbetreiber im ländlichen Raum favorisieren dieses Modell.

NAUERZ: Ich habe neulich ein passendes Zitat gelesen: Mit Wasserstoff heizen ist wie mit Champagner duschen. Da steckt was drin. Wasserstoff ist eine sehr hochwertige, grüne, aber auch kostspielige Energieart. Da ist es sinnvoller, mit Wärmepumpe oder Alternativen zu heizen, zumal man den Wasserstoff in Produktionsbetrieben, wo höhere Temperaturen erforderlich sind, benötigt wird. Volkswirtschaftlich wird Wasserstoff zum Heizen nicht darstellbar sein.

Als Fernwärmekunde ist man an einen Monopolisten gebunden, für Sie bedeutet ein Ausbau der Fernwärme mehr dauerhafte Kundschaft. Gut für Sie, schlecht für die Kunden?

NAUERZ: Der Fernwärme wird der Monopolgedanke zu Unrecht unterstellt. Auf Bundesebene wurde eine Transparenzplattform mit Vergleichsmöglichkeit eingerichtet. Die Fernwärmepreise werden durch die Kartellbehörden überwacht. Es handelt sich um einen überwachten Preis, der staatlicher Kontrolle unterliegt. Und Fernwärme bietet erhebliche Vorteile. Es ist eine Wärme ohne eigene Heizanlage im Keller, ohne Schornsteinfeger, dafür mit hohem Komfort, hoher Sicherheit und bei den Stadtwerken schon heute mit einem hohen grünen Anteil von rund 60 Prozent.

Welchen Stellenwert hat angesichts der Herausforderungen im Energiesektor der Nahverkehr bei den Stadtwerken künftig?

NAUERZ: Nahverkehr ist ein Qualitätskriterium für eine Stadt und Region, und wir erfüllen diese Aufgabe für die öffentliche Hand. Wir werden diese Aufgabe weiter erfüllen und fortentwickeln. Es wird darum gehen, wie wir den Nahverkehr in der Summe attraktiver machen können. Die Zukunft wird mehr Flexibilität bedeuten: Fahre ich mit einem Bus, fahre ich mit der Straßenbahn, fahre ich mit dem Swaxi, nutze ich Carsharing, nutze ich Bikesharing? Wir haben Stoßzeiten, in denen wir sehr wirtschaftlich und sehr ökologisch mit der Straßenbahn fahren. In den Randzeiten mit wenig Fahrgästen fahren wir 40 Tonnen Blech spazieren – das ist nicht ökologisch. Da müssen wir in Zukunft stärker schauen, wie der CO 2 -Fußabdruck pro Fahrt und Fahrgast aussieht. Dem Thema wurde bisher wenig Beachtung geschenkt. Irgendwann wird vielleicht keiner mehr einen starren Fahrplan im Kopf haben, sondern die App zur Hand haben, in der er seinen Bedarf formuliert. Und da können Straßenbahn, Bus, Carsharing oder Swaxi je nach Situation das beste Mittel der Wahl sein.

Wollen Sie Angebote bei Bus und Straßenbahn streichen?

NAUERZ: In den Hauptstoßzeiten stellt sich diese Frage nicht. Da bekommen Sie mit der Straßenbahn am meisten Fahrgäste ökologisch und wirtschaftlich befördert. Da, wo es sie gibt, ist die Straßenbahn in den Hauptverkehrszeiten das Mittel der Wahl und bleibt es auch. Busse und Straßenbahnen werden nach wie vor der wichtigste Bestandteil des Massenverkehrs sein. In den Randzeiten müssen wir mehr Flexibilität gewinnen. Es bringt niemandem etwas, wenn abends ein Halbstundentakt im Fahrplan steht und dann ein leerer Bus seine Runden dreht. Wir müssen sehen, wie wir Nachfrage und Angebot zusammenbekommen, indem der Fahrgast seine Interessen anmeldet und intelligente Systeme ihm sagen, wie das schnell, ohne Umsteigen und effizient geht. Diese Effizienz wird wichtiger werden als früher. Da hat man lange nicht so darauf geschaut, es war aber auch nicht notwendig.

Für eine Wiedereinführung des Fünf-Minuten-Taktes sieht es schlecht aus, wenn man Ihnen zuhört…

NAUERZ: In der Früh und mittags gibt es den Fünf-Minuten-Takt nach wie vor . Wenn das Fahrgastaufkommen hoch ist, dann muss ich einen hohen Takt fahren, und das kann der Fünf-Minuten-Takt oder ein noch dichterer Takt sein. Aber über weite Tageszeiten einen solchen Takt zu planen, geht an den Bedürfnissen der Fahrgäste und an heutigen Innovationen vorbei. Die Folge ist hoher Stress fürs Fahrpersonal, von dem wir ohnehin zu wenig haben. Gleichzeitig geht es für die Kunden auch nicht nur um Häufigkeit, sondern vor allem um Verlässlichkeit.

Droht im Winter wieder ein Notfahrplan beim Bus wegen Fahrermangel?

NAUERZ: Wir erwarten nicht, dass es im Winter nochmal schwieriger wird, wir sind aber, wie die Branche ganz allgemein, in keiner guten Situation. Wir haben nach wie vor nicht alle Stellen besetzt, aber arbeiten mit vielen Maßnahmen daran, neue Fahrerinnen und Fahrer zu gewinnen.

Sie kommen von außen, mit unvoreingenommenem Blick. Wird die Linie 5 zur Uniklinik kommen und ist sie sinnvoll?

NAUERZ: : Ich bin erst einmal froh, wenn in der kommenden Stadtratssitzung der Lückenschluss zwischen Bahnhofstunnel und Pferseer Straße durchgeht und aus der politischen Diskussion herauskommt. Wir brauchen im Bahnhof eine Haltestelle, bei der auch eine Linie durchfährt. Zum weiteren Verlauf der Linie 5 zur Uniklinik: Wir halten an der Planung fest, dass es dort eine Verbindung geben muss.

Nochmal zum ersten Abschnitt direkt am Bahnhofstunnel, für den die Weichen vor Ihrer Zeit gestellt wurden: Es wurde jahrelang geplant, dann jahrelang geprüft und jetzt kommt doch alles anders. Wie konnte das passieren?

NAUERZ: Man hat vor Jahren eine Grundlagenplanung gemacht, die gut war. Dann hat man die Bevölkerung gehört und eine geänderte Variante entwickelt. Jetzt musste man feststellen, dass Zusatzforderungen dazukamen, die man so nicht einplanen konnte und nicht absehbar waren. Sie zu erfüllen, würde zu lange dauern. Ein Bahnhofstunnel, in den man nur von einer Richtung aus hineinfahren kann, ist nicht voll nutzbar. Und darum ist es gut, jetzt erst einmal den Lückenschluss in der bereits genehmigten Variante zu verfolgen. Wir sollten unabhängig von allen parteipolitischen Interessenslagen jetzt einen Schritt vorankommen und werben auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, den Anwohnenden und Interessengruppen um Verständnis und Zustimmung zu der schneller und preiswerter umsetzbaren Lösung.

Rainer Nauerz ist seit Mai Geschäftsführer der Stadtwerke. Der studierte Elektroingenieur ist 54 Jahre alt und hat zusammen mit seiner Lebenspartnerin einen Sohn. In seiner Freizeit ist er gern im Garten oder mit dem Fahrrad unterwegs.

Icon Vergrößern Rainer Nauerz ist Alleingeschäftsführer der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH und will das Unternehmen in die Zukunft führen Foto: Silvio Wyszengrad Icon Schließen Schließen Rainer Nauerz ist Alleingeschäftsführer der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH und will das Unternehmen in die Zukunft führen Foto: Silvio Wyszengrad