Interview

12:00 Uhr

"Für Meisterprüfungen mussten wir in die Tiefgarage ausweichen"

Plus Absolventen, die Kurse bei der HWK in Augsburg zur Fortbildung besuchen, stehen vor großen Herausforderungen. Rainer Hüls, Leiter der Bildungsstätten, hat viel erlebt.

Von Michael Hörmann

"Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen", heißt es in einem Sprichwort. In Zeiten der Corona-Pandemie dürfte die Meisterprüfung in Handwerksberufen noch herausfordernder sein als ohnehin. Wie erleben Sie als Leiter der Bildungsstätten die Entwicklung der Meisterprüfungen?



Rainer Hüls: Corona hat nahezu alles durcheinandergewirbelt. Kurse und Prüfungen können bis heute nicht in der gleichen Anzahl an Teilnehmern durchgeführt werden, da die Schulungsplätze wegen der Abstandregeln um 40 Prozent reduziert sind. Dies führt bis heute zu Veränderungen der Kursangebote. Alte Räume wurden reaktiviert. Zum Teil wurde Unterricht in der Kantine abgehalten, oder Prüfungen wurden in der Tiefgarage durchgeführt.

