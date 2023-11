Herausgeberin Alexandra Holland: „Wir werden gebraucht wie nie zuvor“

Alexandra Holland, Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, über die Aufgabe der Medien, wirkungsvolle Hilfsangebote und den Wunsch, Menschen zusammenzubringen.

Frau Holland, vor welchen Herausforderungen stehen die Medien aktuell?



Alexandra Holland: Es geht mehr als jemals zuvor darum, für unsere Leserinnen und Leser das aktuelle Geschehen einzuordnen. Bei der Flut an Informationen, die jeden Tag auf uns einprasseln, sind vertrauenswürdige Quellen wichtiger denn je. Diesen Anspruch verfolgen wir mit den Tageszeitungen, Radio- und TV-Sendern unseres Medienhauses. Es geht darum, den Menschen verlässliche, gründlich recherchierte und relevante Inhalte zu bieten, auf deren Basis sie sich selbst eine Meinung bilden können. Dazu kommt: Wir müssen für unsere Leserinnen und Leser genau dort verfügbar sein, wo sie unsere Inhalte suchen. Digitale Formate haben enorm an Bedeutung gewonnen. Wir stellen unsere Inhalte auf den unterschiedlichsten Kanälen und in verschiedenen digitalen Formaten wie Podcasts und Videos zur Verfügung. Das in unserer schnelllebigen Zeit aktuell, qualitätsvoll und nicht zuletzt ansprechend zu leisten, ist eine große Herausforderung – aber eine Arbeit, die wichtiger ist denn je. Es gelingt uns schon sehr gut – was auch der Bayerische Print-Preis, den wir am 26. Oktober für unsere Video-Serie „Mensch, Maxstraße“ gewonnen haben, zeigt. Wir arbeiten aber kontinuierlich daran, noch besser zu werden.

Neue Formate als Erweiterung zur klassischen Tageszeitung sind also das Mittel der Wahl?



Holland: Ja, auf jeden Fall. Die Tageszeitung ist nach wie vor sehr wichtig, daneben machen wir aber eben auch zahlreiche weitere Angebote, unseren Qualitätsjournalismus zu erleben und sich umfassend zu informieren. Ein Beispiel ist unser „Augsburger Allgemeine LIVE – Journalismus zum Anfassen“. Das sind Events, zu denen wir Top-Entscheider aus Politik und Gesellschaft zum Live-Interview mit Publikum einladen. Die Veranstaltungen werden im Internet gestreamt und stehen danach als Mitschnitt auf Youtube und als Podcast zur Verfügung, sorgen also über die Eventlocations hinaus für viel Reichweite. Dieses Format ist in den letzten Jahren zu einem festen Baustein unseres Angebots geworden.

Alexandra Holland ist Gastgeberin des Augsburger Presseballs, einer seit Jahren renommierten Benefiz-Gala. Foto: Daniela Kreisl

Ein Angebot machen Sie auch am 11. November mit dem 49. Augsburger Presseball. Sie haben den Ball als ein „Fest für viele Generationen“ bezeichnet. Was verstehen Sie darunter?



Holland: Als Medienhaus sehen wir unsere Aufgabe auch darin, Menschen zusammenzubringen – und das über Generationen hinweg. Der Presseball ist ein Ereignis, zu dem alle herzlich eingeladen sind, zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern. Wir haben unser neues Ballkonzept, das wir im letzten Jahr eingeführt haben, für den diesjährigen Ball weitergedacht. Die Gäste erwartet eine große Bandbreite von der Gala mit klassischem Tanzorchester bis zum Nachtclub mit DJs. So erreichen wir viele Generationen.

Haben Sie nach diesen Kriterien auch den diesjährigen Stargast ausgewählt?



Holland: Ja. In diesem Jahr haben wir auf einen brandaktuellen Künstler gesetzt: Der junge Belgier Felix De Laet, bekannt als Lost Frequencies, ist derzeit einer der angesagtesten DJs und Produzenten weltweit. Seine Songs wie „Where are you now“, „Are you with me“ und „The Feeling“ haben die Menschen aller Altersgruppen auf der ganzen Welt im Ohr. Und er hat eine grandiose LED-Show im Gepäck.

Wir leben in schwierigen Zeiten – ist da ein ausgelassenes Fest wie der Presseball das richtige Format?



Holland: Unbedingt. Gerade in diesen Zeiten dürfen wir uns von den „bad news“ nicht erdrücken lassen. Wir brauchen positive Impulse und persönliche Begegnungen. Und der Ball ist traditionell eine Benefizgala zugunsten der Kartei der Not. Der gesamte Erlös der Tombola kommt bedürftigen Menschen in unserer Region zugute. Wir merken deutlich, dass unsere Unterstützung nach wie vor gebraucht wird – vielleicht mehr denn je. Denn die aktuellen Entwicklungen treffen diejenigen, denen es ohnehin nicht so gut geht, umso härter. Aktuelle Schmerzpunkte sind hier zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum sowie Energie- und Lebensmittelkosten. Im vergangenen Jahr konnten wir in über 2000 Fällen – das sind alles ganz individuelle Schicksale – helfen. Wir werden also gebraucht wie nie zuvor. Und der Presseball trägt entscheidend dazu bei, dass wir weiter helfen können.

Infos zum Presseball 2023 1 / 1 Zurück Vorwärts Die große Augsburger Ballnacht findet am Samstag, 11. November, im Kongress am Park statt: Einlass ist ab 19 Uhr. Um 20.15 Uhr wird Gastgeberin Alexandra Holland die Eröffnungsrede halten. Um 23 Uhr findet die Verlosung der Hauptpreise statt. Der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin darf sich über einen MANUFAKTUR patagonienroten metallic Mercedes Benz A 180 freuen. Darüber hinaus gibt es sechs weitere Hauptpreise zu gewinnen: unter anderem einen Diamantring von Messika, ein Design-Sofa von Roche Bobois und ein E-Mountainbike Kapoho 7973 von KTM. Stargast Lost Frequencies tritt um 24 Uhr auf. Der Ball endet um 5 Uhr. Für den Presseball gibt es noch ein Restkontingent an Karten unter: www.presseball-augsburg.de

Zur Person: