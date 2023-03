Kita-Streiks in Augsburg: "Die Eltern können nicht mehr"

Wegen der Streiks bleiben wieder städtische Einrichtungen geschlossen. Die Gesamtelterneiratsvorsitzende der städtischen Kitas sagt, warum Eltern kaum noch Verständnis haben.

Frau Rößner, wie viel Verständnis haben die Eltern noch für die Streiks in den Kitas?



Susanne Rößner: Bei den meisten Eltern besteht ein grundsätzliches Verständnis für den Streik. Allerdings häufen sich die Beschwerden. Manche Eltern sind mittlerweile so frustriert, dass sie das direkt an den Beschäftigten auslassen - teils in inakzeptabler Weise. Unterm Strich fällt auf, dass die Stimmung langsam Richtung Unverständnis kippt.

Was sind Auslöser dafür?



Rößner: Es sind mehrere Aspekte, die zusammenkommen. An Tag eins fährt kein Bus zur weiter entfernten Kita, weil der öffentliche Dienst ja ganz generell streikt, an Tag zwei streiken dann die Erzieherinnen und Erzieher, an Tag drei ist die Kita wegen Personalmangels zu und so weiter. Die Eltern kommen an ihre Belastungsgrenzen. Viele können einfach nicht mehr. Ich kenne einen Fall, da musste eine Mutter seit Februar wegen der genannten Probleme bereits neun Mal zu Hause bleiben. Wie wollen Sie das denn Ihrem Arbeitgeber klar machen? Wer keine Omas und Opas vor Ort hat, der hat ein ernstes Problem. Oder auch Alleinerziehende...

Susanne Rößner ist Gesamtelternbeiratsvorsitzende der städtischen Kitas im Bereich Kindergarten in Augsburg. Foto: Susanne Rößner

Gibt es denn keine Notfallbetreuung oder gegenseitige Unterstützung der Eltern?



Rößner: Eine Notfallbetreuung wird seitens der Stadt nicht zentral geregelt. Es gibt sie in einzelnen Einrichtungen, aber das ist eher selten. Dass sich Eltern untereinander aushelfen, ist nach Corona auch schwierig. Wegen Abstandsregelungen haben sich Eltern nicht kennengelernt und können sich jetzt auch nur schwer austauschen und vernetzen. Und es gibt noch ein Problem.

Das wäre?



Rößner: Die Kurzfristigkeit, in der die Streiks angekündigt werden. Es bleibt den Eltern kaum Zeit zu reagieren.

Wie viele Streiktage werden die Eltern nach denen diesen Montag und Dienstag noch klaglos hinnehmen?



Rößner: Keinen einzigen mehr! Das Fass ist voll. Eltern schließen auch Kundgebungen nicht mehr aus, um sich Gehör zu verschaffen. Das Verständnis wäre wie gesagt größer, wenn nicht zuvor Corona gewesen wäre und es ohnehin mit Ferien und festen Schließtagen, beispielsweise wegen einer Fortbildung, schon zahlreiche Tage gäbe, an denen die Kitas zu sind. Eltern haben nicht unerschöpflich Urlaub.

Erzieherinnen und Erzieher fordern in der aktuellen Tarifrunde eine bessere Bezahlung. Ist das aus Ihrer Sicht der wesentliche Aspekt?



Rößner: Ich denke, das Finanzielle ist nicht das Entscheidende. Die Bezahlung ist, je nach Blickwinkel, gar nicht so schlecht. Es geht vielmehr um das Wohl der pädagogischen Fachkräfte. Der Personalmangel ist derart eklatant, dass viele Aufgaben nicht mehr erledigt werden können. Vor- und Nachbereitung finden kaum noch statt. Das Personal kommt an seine Grenzen und irgendwann hat man auf diese Arbeitsbedingungen keine Lust mehr und tritt in Streik.

Dafür müssten Eltern aber doch Verständnis haben? Eine Verbesserung der Lage für die Erzieherinnen und die Erzieher hätte ja auch Vorteile für Eltern und Kinder.



Rößner: Das verstehen die Eltern auch. Aber es ändert zunächst nichts an ihrem eigenen Dilemma in dieser Situation. Wir würden uns wünschen, die Tarifparteien könnten andere Wege finden, diese Probleme aus dem Weg zu räumen, statt sie auf dem Rücken der Eltern auszutragen.

Haben Sie Hoffnung, dass sich die Tarifparteien schnell einigen?



Rößner: Ich würde es mir wünschen, für alle Beteiligten. Ein unbefristeter Streik wäre für alle Eltern fatal.

Zur Person: Susanne Rößner, 36, ist Gesamtelternbeiratsvorsitzende der städtischen Kitas im Bereich Kindergarten. Sie hat drei Kinder mit 6, 12 und 14 Jahren.