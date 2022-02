Interview

Messe Augsburg will "mehr auf die Qualität des Geländes" setzen

Lorenz Rau ist seit März 2020 Geschäftsführer der Messe Augsburg. Nach Corona will er sie in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Plus Die Messe Augsburg braucht einen Strategiewechsel, um zurück in die Erfolgsspur zu finden. Geschäftsführer Lorenz Rau erzählt, was zuletzt verpasst wurde und worauf er setzt.

Von Andrea Wenzel

Herr Rau, die Messe Augsburg hat enorm unter Corona gelitten, die Umsätze sind zuletzt auf zwei Millionen Euro in 2021 eingebrochen. Jetzt haben sie eine Neuausrichtung angekündigt. Warum ist das nötig?



Lorenz Rau: Die Corona-Pandemie hat uns finanziell tatsächlich in arge Bedrängnis gebracht und wir mussten uns intensiv überlegen, wie wir nach Corona weitermachen wollen und vor allem auch wirtschaftlich werden können. Wir haben daher genau beleuchtet, welchen Status quo wir aktuell haben und welchen Weg wir für die Zukunft einschlagen wollen. Wir haben bei der Positionierung Stärken der Messe ausgemacht, aber auch festgestellt, dass es an einem konkreten Zukunftsplan fehlt. Ein "Weiter so" können wir uns nicht leisten. Deshalb ist die WIR-Strategie 2030 entstanden.

