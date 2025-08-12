Icon Menü
Interview: So bereiten sie sich auf Krisen wie Hochwasser, Stromausfall und Co. vor

Augsburg

Hochwasser, Stromausfall, Brand: So bereiten Sie sich auf Krisensituationen vor

Das Hochwasser in Schwaben hat es 2024 gezeigt: Viele Menschen sind nicht gut auf Notfälle vorbereitet. Der Leiter eines neuen BRK-Kurses gibt Tipps.
Von Katharina Indrich
    Während des Jahrhunderthochwassers in Schwaben mussten viele Menschen 2024 schnell ihre Häuser verlassen. Einige waren darauf nicht optimal vorbereitet. Ein neuer Kurs des Roten Kreuzes in Augsburg will das ändern.
    Während des Jahrhunderthochwassers in Schwaben mussten viele Menschen 2024 schnell ihre Häuser verlassen. Einige waren darauf nicht optimal vorbereitet. Ein neuer Kurs des Roten Kreuzes in Augsburg will das ändern. Foto: Mario Obeser

    Herr Fiedler, Sie leiten für das Rote Kreuz in Augsburg seit Kurzem einen Kurs mit dem Titel „Krisenvorsorge Kompakt - Selbstschutz, Ausrüstung und Erste Hilfe“. Wieso braucht es diesen Kurs?
    ULRICH FIEDLER: Wir haben in den letzten Jahren immer wieder unterschiedlichste Krisensituationen erlebt. Ich denke da an das Hochwasser in Schwaben im vergangenen Jahr, das Hochwasser im Ahrtal oder den großen Stromausfall in Spanien vor einigen Wochen. Letzteres kann uns genauso drohen. Vor ein paar Jahren hatten wir so eine ähnliche Situation in Norddeutschland. Mit dem Kurs wollen wir die Menschen darauf vorbereiten, wie sie damit umgehen können, wenn die kritische Infrastruktur ausfallen sollte. Nicht, um Panik zu schüren, sondern, ähnlich wie bei einem Erste-Hilfe-Kurs auch, darauf vorbereitet zu sein, wenn die Situation eintreten würde. In der Hoffnung, dass man dieses Wissen nie braucht. Doch wenn es dann tatsächlich zu einer Krise kommen sollte, kann man viel ruhiger reagieren.

