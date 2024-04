Interview

Spontan Heiraten in Augsburg: "Die Aktion findet großen Anklang"

Die Aktion "Einfach heiraten" findet am Mittwoch in der Kirche St. Anna statt.

Plus Spontan können sich Paare in der Augsburger Kirche St. Anna am Mittwoch, 24. April, zwischen 12 und 21 Uhr trauen oder segnen lassen. Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey erklärt die Aktion.

Von Raya Nouri

Warum bieten Sie die Aktion "Einfach heiraten" an?



Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey: Bei der Aktion stehen die Menschen beziehungsweise das Paar und der Segen Gottes ohne Stress und viel Tamtam im Mittelpunkt. Heutzutage muss man eine Hochzeit häufig zwei Jahre im Voraus planen und viele Menschen haben darauf keine Lust oder schreckt das ab. Mit der Aktion machen wir es den Menschen einfach, den göttlichen Segen zu erhalten. Von der Organisation her ist es einfach und auch für den Geldbeutel ist es einfacher - nur 80 Minuten Zeit muss im Minimum mitgebracht werden.

Wie war bislang die Resonanz auf die Aktion?



Bettina Böhmer-Lamey: Im letzten Jahr sind wir überwältigt gewesen. Wir haben innerhalb von zehn Stunden 30 Trauungen und Segnungen gefeiert. Die Aktion war beeindruckend. Die Nachfrage war hoch, sodass in diesem Jahr an 49 verschiedenen Orten in Bayern spontane Segnungen und Trauungen möglich sind. Im letzten Jahr hat es nur 13 Orte gegeben. Trotz aller Spontanität ist es uns wichtig, jedem Paar eine individuelle Feier zu ermöglichen. Die Paare können die Musikstücke selbst aussuchen und auch einen biblischen Segnungs- oder Trauspruch wählen. Ein Kennenlerngespräch mit der Person aus unserem geistlichen Team findet natürlich auch statt. Auch dies hat großen Anklang bei den Paaren gefunden.

