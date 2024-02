Interview

06:30 Uhr

Volker Ullrich: "Augsburg erteilt rechtsextremen Kräften eine klare Absage"

Plus Der CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich spricht von "ungelösten Problemen" in der Politik. Was die Koalition in Augsburg betrifft, hat er eine feste Überzeugung.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Sie haben vor einigen Tagen ja auch bei der Demo gegen Rechtsextremismus auf dem Rathausplatz gesprochen. 25.000 Menschen war da. Wie geht es jetzt weiter?



Volker Ullrich: Es war großartig, dass 25.000 oder gar 30.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Menschlichkeit, Würde, Freiheit und Demokratie zu setzen. Das sollte keine einmalige Sache sein, sondern eben Ausdruck einer lebendigen Grundhaltung für unsere wehrhafte Demokratie. Wenn Extremisten in den Umfragen zulegen, geht die Botschaft auch an die Politik: Die Verantwortlichen haben die Aufgabe, Probleme zu lösen. Das ist entscheidend im Kampf gegen extremistische Kräfte. Wir haben ungelöste Probleme: Bürgergeld und Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt und steigende Mieten, hohe Energiepreise mit Belastungen für Industrie, Arbeitsplätze und Mittelstand sowie das Thema irreguläre Migration.

Jetzt haben Sie stark auf die Bundesebene mit der Ampel abgehoben. Bedeutet es auch etwas für die Kommunalpolitik in Augsburg, wo die CSU an der Regierung ist?



Ullrich: Das bedeutet auch in Augsburg eine klare Absage an extremistische Kräfte. Dies gilt für die CSU seit jeher. Dass diese Absage immer wieder neu ausgesprochen werden muss, zeigt die unerträgliche Reaktion der AfD auf die Kundgebung und die klare Haltung der Oberbürgermeistern. Es gibt jetzt und in Zukunft keinerlei Raum für irgendeine Zusammenarbeit mit der AfD.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen