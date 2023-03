Warum fallen in Augsburg so viele geschützte Bäume, Herr Erben?

Plus Augsburg verliert Stadtgrün – Erben wird deshalb kritisiert. Mit einem Millionenprogramm hofft er, bei Neupflanzungen voranzukommen – und einen Fehler auszubügeln.

Herr Erben, es häufen sich einmal mehr Beschwerden von Bürgern, dass in der Stadt an vielen Stellen geschützte Bäume gefällt werden und wertvolles Grün verloren geht. Wie viele waren es 2022?



Reiner Erben: Im vergangenen Jahr wurden 255 private Fällungen genehmigt, die unter die städtische Baumschutzverordnung fallen. Auf öffentlichem Grund waren es rund 650 Bäume. Hinzu kommen noch weitere Fällungen, die wegen neuer Bauvorhaben genehmigt werden müssen – dazu liegen mir keine Zahlen vor.