Wer wird Stellvertreter des Augsburger IG Metall-Chefs?

Roberto Armellini erläutert den Fahrplan. Nach dem Abgang von Angela Steinecker gibt es eine kommissarische Lösung.

Herr Armellini, als Augsburgs IG-Metall-Chef agieren Sie momentan ohne zweite Kraft. Angela Steinecker ist zum 30. September als zweite Bevollmächtigte ausgeschieden. Die Stelle ist besetzt. Wie sieht denn der zeitliche Fahrplan aus?



Roberto Armellini: Der Zeitplan sieht vor, dass im Rahmen der Organisationswahlen der IG Metall Augsburg die Nachfolge regulär am 16. März auf der konstituierenden Delegiertenversammlung gewählt wird.

Wie werden denn momentan die Aufgaben von Angela Steinecker aufgeteilt?



Armellini: Die Aufgaben werden bis zur Neubesetzung innerhalb des gesamten Teams der IG Metall Augsburg aufgefangen.

Ist es üblich, dass eine Spitzenposition mehrere Monate lang nicht besetzt ist?



Armellini: Da ist so nicht korrekt. Die Position wird bereits seit Anfang November durch den Kollegen Torsten Jann von der IG Metall interimsmäßig ausgefüllt. Er wird die Funktion bis zur regulären Wahl am 16. März weiter innehaben, so dass wir als IG Metall Augsburg die Funktion anschließend nahtlos übergeben können.

Was lässt sich über das Auswahlverfahren sagen?



Armellini: Der Ortsvorstand der IG Metall Augsburg wird für den 16. März der Delegiertenversammlung eine Nachfolge zur Wahl vorschlagen.

Dann spricht ja manches dafür, dass die Interimslösung zur Dauerlösung werden könnte?



Armellini: Das ist falsch. Wir haben als IG Metall einen Regionalpool, der auch Führungskräfte abdeckt. Daher bitte keine Spekulationen.

Zur Person: Roberto Armellini ist erster Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg. Die Gewerkschaft ist auch für den nordschwäbischen Raum zuständig.