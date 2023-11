Interview

06:00 Uhr

Wie hat sich Augsburg seit dem 7. Oktober verändert, Oberbürgermeisterin Weber?

Plus Demnächst werden die israelische und ukrainische Fahne auf dem Rathausplatz ab- und Friedensstadtflaggen aufgehängt. Symbole dürften nicht das Handeln überlagern, sagt Eva Weber.

Von Stefan Krog, Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Wie hat sich in Augsburg die Lage seit dem 7. Oktober aus Ihrer Sicht verändert?



Eva Weber: Das muss man sehr differenziert betrachten. Es gibt Menschen jüdischen Glaubens, israelische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Angst haben und die mir das per E-Mail oder in Gesprächen so mitteilen. Wir haben Menschen muslimischen Glaubens, viele, die aus dem arabischen Raum zu uns gekommen sind, die Angst vor Vorverurteilungen haben. Sie erzählen uns, wie sie in jedem Gespräch vor der Situation stehen, dass sie sich erst mal ausdrücklich von den Taten der Terrororganisation Hamas distanzieren müssen, weil sie eine Art Generalverdacht spüren. Wir haben bei vielen eine emotionalisierte Stimmung. Der Konflikt ist nicht einfach, gleichzeitig werden aber häufig zu einfache schwarz-weiß gefärbte Diskussionen geführt, die dem Ganzen nicht gerecht werden. Das alles führt in Teilen zu einer angespannten Stimmung.

Bislang kam es in Augsburg nicht zu offenen Feindseligkeiten. Wie zerbrechlich ist das Miteinander?



Weber: Ich glaube, dass wir durch die Integrationsarbeit, die wir in Augsburg seit vielen Jahren intensiv betreiben, einen guten Boden bereitet haben, dass es nicht zu Situationen kommt wie in Essen oder Berlin. Trotzdem wird mir von Vorfällen auf Pausenhöfen und von Gesprächen in Freundeskreisen berichtet, die zeigen, wie schwierig es ist. Zum Glück gibt es auch viele, die versuchen, zu vermitteln. Ich versuche das auch, indem ich viel spreche – mit der Israelitischen Kultusgemeinde, der islamischen Community, dem Runden Tisch der Religionen, der sich gerade sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Bei der jüngsten Sitzung fiel der schöne Satz, dass man jetzt das Verbindende betonen müsse und nicht das Trennende. Den Mitgliedern ist es wichtig zu zeigen, dass die Religionen in Augsburg Seite an Seite stehen. Ich finde, dass das sehr schöne und wichtige Zeichen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen