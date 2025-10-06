Icon Menü
Ist der neue Edeka der erhoffte Game-Changer für die Karolinenstraße in Augsburgs Innenstadt?

Augsburg

Bringt der neue Supermarkt mehr Leben in die Karolinenstraße?

Edeka soll mehr Frequenz in die von Leerstand geprägte Straße in Augsburgs Innenstadt bringen und indirekt für Neuansiedlungen werben. Geht der Plan auf?
Von Andrea Wenzel
    Edeka hat vor sechs Wochen in der Karolinenstraße nahe dem Augsburger Rathausplatz eröffnet. Er soll Kundenfrequenz in die Straße bringen.
    Edeka hat vor sechs Wochen in der Karolinenstraße nahe dem Augsburger Rathausplatz eröffnet. Er soll Kundenfrequenz in die Straße bringen.

    Die Karolinenstraße zwischen Rathausplatz und Karlstraße war bis vor Kurzem keine attraktive Einkaufslage mehr. Zahlreiche Leerstände reihten sich aneinander. Mit der Sanierung der Straße hat die Stadt nun die Attraktivität gesteigert, um sie für Passanten und für Neuansiedlungen wieder interessant zu machen. Geschäftstreibende und Immobilienbesitzer begrüßten dies als richtigen und überfälligen Schritt, um die Straße wiederzubeleben. In Teilen ist dies bereits gelungen. Große Hoffnung setzten die Beteiligten auf die Ansiedlung von Edeka in den ehemaligen Räumen von Bücher Pustet. Der Markt soll Frequenzbringer für die Straße sein. Seit rund sechs Wochen hat er nun geöffnet. Erfüllt er die Erwartungen?

