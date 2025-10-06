Bringt der neue Supermarkt mehr Leben in die Karolinenstraße?

Die Karolinenstraße zwischen Rathausplatz und Karlstraße war bis vor Kurzem keine attraktive Einkaufslage mehr. Zahlreiche Leerstände reihten sich aneinander. Mit der Sanierung der Straße hat die Stadt nun die Attraktivität gesteigert, um sie für Passanten und für Neuansiedlungen wieder interessant zu machen. Geschäftstreibende und Immobilienbesitzer begrüßten dies als richtigen und überfälligen Schritt, um die Straße wiederzubeleben. In Teilen ist dies bereits gelungen. Große Hoffnung setzten die Beteiligten auf die Ansiedlung von Edeka in den ehemaligen Räumen von Bücher Pustet. Der Markt soll Frequenzbringer für die Straße sein. Seit rund sechs Wochen hat er nun geöffnet. Erfüllt er die Erwartungen?
Augsburg
