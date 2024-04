Ausflugsziele in Augsburg: Ab wann lohnt sich eine Jahreskarte?

Plus Im Laufe des Jahres läppern sich die Ticketkosten für Freizeitpark, Zoo und Museum. Ab wie vielen Besuchen sollte man in eine Dauerkarte investieren?

Vor allem während der Ferien dürfen Eltern blechen: für den Familienausflug in den Zoo, ins Planetarium oder in den Botanischen Garten. Da fragen sich viele: Ab wann lohnt sich eine Jahreskarte? Wir haben Beispielrechnungen für einige Augsburger Ausflugsziele durchgeführt.

Im Augsburger Zoo gibt es seit Kurzem wieder Löwen. Besucherinnen und Besucher können den Brüdern Altai und Dunay zum Beispiel am Osterwochenende dabei zusehen, wie sie langsam ihren neuen Lebensraum erkunden. Auch weitere tierische Neuzugänge ziehen Familien das ganze Jahr über in den Zoo Augsburg – ab wann lohnt sich da eine Jahreskarte?