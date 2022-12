Lebensretter, Selbstlose, Unermüdliche: Sie haben uns 2022 beeindruckt

Plus Ein Mann rettet zwei Frauen vor dem Ertrinken, eine Frau macht Geflüchteten die Ankunft leicht, eine Schülerin überrascht alle: Sechs Geschichten besonderer Menschen.

Viele Augsburgerinnen und Augsburger engagieren sich, setzen sich für andere ein und helfen dadurch mit, die Stadtgesellschaft am Laufen zu halten. Stellvertretend stellen wir sechs Männer und Frauen vor, die uns 2022 besonders beeindruckt haben.