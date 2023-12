Diese 16 Themen haben Augsburg dieses Jahr besonders beschäftigt

Schließungen und Eröffnungen, ein Großbrand und spannende Prozesse: Das Augsburger Jahr 2023 im Rückblick.

Asylhotel

Es war ein Aufreger-Thema des Jahres 2023: Martin Sailer, CSU-Landrat des Kreises Augsburg, kündigte im September an, aus dem großen Select-Hotel im Güterverkehrszentrum an der Grenze zu Augsburg eine Flüchtlingsunterkunft zu machen. Bis zu 440 Männer sollten dort unterkommen, das war der Plan - der von Anfang an kontrovers war. Es sei ihm klar, dass die Entscheidung auch Unverständnis hervorrufen werde, sagte der Landrat, doch man habe inzwischen einfach keine besseren Alternativen. Indes: Kurz nach Bekanntwerden des Vorhabens platzte es auch schon wieder, die Behörde entschied nach einem Streit zwischen dem Eigentümer des Gebäudes und den Betreibern des Hotels, das Projekt abzusagen; aus dem Hotel wurde keine Flüchtlingsunterkunft. Als Grund nannte das Landratsamt, dass der Vertragspartner, die Kette Novum Hospitality, „Konflikte mit dem Eigentümer nicht ausräumen und damit die Überlassung nicht sicherstellen“ könne.

Gericht kippt Fußgängerzone

Es war Anfang August, als das Verwaltungsgericht seine Entscheidung über die Fußgängerzone in der Maximilianstraße verkündete. Das Gericht gab dem Eilantrag von zwei Anliegern statt. Für den Verkehrsversuch kam nach nur drei Monaten damit das Aus. Die Stadt Augsburg habe ihn nicht ausreichend begründet, begründete das Gericht. Geschäftsmann Robert Rehm seine Ehefrau Ulrike waren die Kläger. Sie hatten argumentiert, dass die Stadt den weitreichenden Verkehrsversuch (nahezu alle Autos mussten raus) nicht nachvollziehbar begründet hatte. Die Stadt ruderte zurück, sie akzeptierte das Urteil. Gemäß einer gerichtlichen Frist durften wenig später wieder Autos in die Maximilianstraße. Die Koalition von CSU und Grünen bedauerte das abrupte Ende.

