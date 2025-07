Freier Eintritt in die Fuggerei am Kirchweih-Wochenende

Am Freitag, den 18. Juli, ist es wieder so weit: bis Sonntag, den 20. Juli, findet die Jakober Kirchweih statt. Die Zone des Fests erstreckt sich rund um den Brunnen am Jakobsplatz vor der Fuggerei. Eröffnet wird die Veranstaltung am Freitag um 19 Uhr mit einem Gottesdienst in der Jakobskirche. Am Samstagmittag gibt es einen Pilgerzug mit historischen Gruppen von St. Moritz zum Jakobsplatz. Hier ist am Wochenende ein weitgefächertes Unterhaltungsprogramm, speziell für Familien, geboten. Am Samstag und Sonntag gibt es Führungen und Musik. Der Jakobuslauf startet am Samstag ab 17 Uhr.

Besonders attraktiv: der freie Eintritt zur Fuggerei. Am Samstag und Sonntag ist die älteste Sozialsiedlung der Welt kostenfrei zu betreten, weil sie beim Stadtteilfest mit zur Festzone gehört. Es gibt ein Kinderprogramm mit Führungen und kulinarische Spezialitäten. Die üblichen acht Euro Eintrittsgeld dürfen in der Tasche bleiben. (ans)