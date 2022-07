Jazzsommer 2022 in Augsburg: Programm, Termine und Tickets

In diesem Jahr geht der Augsburger Jazzsommer erneut an den Start. Wann sind die Konzert-Termine? Wie sieht das Programm aus? Wo gibt es die Tickets? Alle Infos gibt es hier.

Der internationale Jazzsommer in Augsburg steht bereits in den Startlöchern. Über die Sommermonate finden sich erneut zahlreiche Künstler im Botanischen Garten und Brunnenhof ein.

Seinen Anfang nahm die Kunstveranstaltung bereits in den frühen 90er Jahren. 1993 beschränkte sich diese jedoch auf zwei Open Air Konzerte, die das Publikum begeisterten. Daraus resultierte nach und nach die heute mit internationalen Künstlern besetzte Konzertreihe.

Wann finden die Konzerte statt? Wo werden die Tickets verkauft und wie viel kosten diese? Welche Musiker treten in diesem Sommer auf? Alle wichtigen Infos zu Programm, Tickets und Terminen erhalten Sie hier.

Jazzsommer 2022 in Augsburg: Dieses Programm erwartet Besucher

Beim Augsburger Jazzsommer treten zahlreiche Künstler aus der ganzen Welt im Botanischen Garten und im Brunnenhof auf. Diese Musiker sind in diesem Sommer dabei:

Kenny Garrett & Sounds From The Ancestors

& Sounds From The Ancestors BÖRT

Tom Ibarra Quartet

John McLaughlin & The 4th Dimension

& The 4th Dimension Cyrille Aimée

Jonas Sorgenfrei : Moods

: Moods Rymden

MOLASS

Hermeto Pascoal & Grupo

& Grupo Alexandra Lehmler Trio

Trio Christian Stock >Infinity< Quintett

Hier finden Sie die Tickets für den Jazzsommer 2022 in Augsburg

Sie möchten den Augsburger Jazzsommer 2022 besuchen? Tickets können Sie an verschiedenen Stellen erhalten. Zum einen können Sie diese ganz einfach beim Online-Vorverkauf bestellen. Zudem können Sie diese an der Touristen-Information am Augsburger Rathausplatz erwerben. Auch telefonisch können Sie Tickets ordern: Unter der Hotline 01806 700 733 können Sie sich Tickets für alle geplanten Konzerte reservieren.

Die Preise der Tickets unterscheiden sich jedoch, je nach der Örtlichkeit: Im Brunnenhof mit freier Platzwahl kostet ein reguläres Ticket 18,00 Euro, im Botanischen Garten mit reservierten Plätzen werden 28,00 Euro fällig.

Bei nicht ausverkauften Konzerten können zudem Resttickets für jeweils 20,00 Euro oder 30,00 Euro an der Abendkasse erworben werden.

Jazzsommer in Augsburg: Das sind alle Termine 2022

Hier finden Sie alle Konzerte und Termine noch einmal im Überblick:

Künstler Veranstaltungsort Termin Preis Kenny Garrett & Sounds From The Ancestors Botanischer Garten Mi, 06.07.2022 - 20:00 Uhr ab 28,00 € BÖRT Brunnenhof Sa, 09.07.2022 - 20:00 Uhr ab 18,00 € John McLaughlin & The 4th Dimension Botanischer Garten Mi, 13.07.2022 - 20:00 Uhr ab 28,00 € Tom Ibarra Quartet Brunnenhof Sa, 16.07.2022 - 20:00 Uhr ab 18,00 € Cyrille Aimée Botanischer Garten Mi, 20.07.2022 - 20:00 Uhr ab 28,00 € Jonas Sorgenfrei : Moods Brunnenhof Sa, 23.07.2022 - 20:00 Uhr ab 18,00 € Rymden Botanischer Garten Mi, 27.07.2022 - 20:00 Uhr ab 28,00 € MOLASS Brunnenhof Sa, 30.07.2022 - 20:00 Uhr ab 18,00 € Hermeto Pascoal & Grupo Botanischer Garten Mi, 03.08.2022 - 20:00 Uhr ab 28,00 € Alexandra Lehmler Trio Brunnenhof Sa, 06.08.2022 - 20:00 Uhr ab 18,00 € Christian Stock >Infinity< Quintett Botanischer Garten Mi, 10.08.2022 - 20:00 Uhr ab 28,00 €

