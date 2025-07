Joe Peña’s macht Platz: So soll der Neubau an der Stadtbefestigung aussehen

Die Schließung des mexikanischen Restaurants Joe Peña’s in der Augsburger Innenstadt rückt näher – und mit ihr auch der Beginn eines neuen Bauprojekts. Ab dem 4. August soll auf dem Gelände an der Müllerstraße 19, wo heute noch Fajitas serviert werden, ein modernes Wohngebäude entstehen.

Geplant sind 19 Wohnungen, zwei Penthouse-Wohnungen mit umlaufender Dachterrasse sowie eine Tiefgarage. Das Projekt wird von der MB Immo GmbH realisiert. Der Baugrund liegt nahe der historischen Stadtbefestigung. Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Der Abbruch des Bestandsgebäudes soll unmittelbar nach der Schließung des Restaurants beginnen, die Rohbauarbeiten starten voraussichtlich im September, berichtet Michael Buck von der MB Immo GmbH.

Wie geht es mit dem Joe Peña’s in Augsburg weiter?

Mit dem Aus für das Joe Peña’s endet auch eine gastronomische Ära: Seit rund 30 Jahren gibt es das mexikanische Restaurant in Augsburg. Betreiber Marco Zaretti gehört zur Franchise-Gruppe seit den 1990er-Jahren und leitet das Lokal in Augsburg seit 2010. Ganz verschwinden soll das Joe Peña’s aus Augsburg aber nicht: Zaretti ist zuversichtlich, das Restaurant im Herbst an anderer Stelle wieder öffnen zu können. „Es laufen abschließende Verhandlungen“, heißt es.