Entlang der Wertach und durch die Westlichen Wälder

Bei diesen Laufevents können Freizeitsportler an ihrer Kondition arbeiten. Welcher Lauf wann stattfindet.

Zum Frühlingsanfang am 20. März beginnt die regionale Laufsaison. Los geht es mit einem Klassiker, dem 52. Augsburger AOK-Straßenlauf durch den Siebentischwald. Nach zwei Corona-Jahren rechnen die Veranstalter der drei größten Rennen in unserer Region mit vierstelligen Teilnehmerzahlen. Gemeint sind der Augsburger M-net-Firmenlauf (2. Juni), der Friedberger Halbmarathon (11. September) und der Gersthofer Silvesterlauf (31. Dezember). Aber auch kleinere Veranstaltungen haben ihren Reiz. Hier eine Auswahl einiger Rennen in und um Augsburg:

Exklusiv im Läuferparadies Sportveranstaltungen sind im naturgeschützten Siebentischwald eigentlich nicht erlaubt. Die dortigen Traditionsrennen der TG Viktoria genießen jedoch Bestandsschutz. Gestartet wird beim 52. AOK-Straßenlauf über zehn Kilometer (20. März) und beim 36. swa-Halbmarathon (24. April).

Altstädte als Sportarena Historische Kulissen bieten drei Rennen durch Altstädte, zwangsläufig mit Kopfsteinpflaster. Auf Aichach (8. Juli/6,0 km) folgt das nordschwäbische Harburg (16. Juli/5,7 km) und das oberbayerische Landsberg (3. Oktober/drei Distanzen).

Kleine, aber feine Läufe Vereinsrennen punkten meist mit ihrer familiären Atmosphäre. Hier wird noch jeder Teilnehmer beim Zieleinlauf namentlich begrüßt. Zudem gibt es beim Stadtberger Lauf (26. Mai) und beim Wehringer Wertachlauf (17. September) für ein geringes Startgeld eine exakt vermessene Strecke über zehn Kilometer.

Rennen ohne Zeitstress Manche scheuen die Teilnahme an einem Volkslauf, weil die Zeiten registriert und veröffentlicht werden. Beim Augsburger DJK-Jakobuslauf (23. Juli/10,6 km) entlang des Lechs wird jedoch auf eine Zeitnahme verzichtet. Start ist an der 501 Jahre alten Fuggerei.

Laufen und Gutes tun Zwei Spendenläufe und deren Startgelder dienen einem guten Zweck: der Benefiz-Zoolauf des Rotary-Clubs (15. Juli) innerhalb des Zoos und der Charity-Walk & Run der Ahmadiyya-Gemeinde (25. September) entlang der Wertach.

Mit Fackeln beleuchtet Der einzige Nachtlauf startet am Vorabend des LEW-Kuhsee-Triathlons. Etwa 250 Fackeln beleuchten die zwei Runden um den Kuhsee (23. Juli/5 km), die Teilnehmerzahl ist auf 700 begrenzt.

Runter von den Wegen Ganz harte Athleten reizt der Wertach-Extremrun in Schwabmünchen (30. Juli). Die Zehn-Kilometer-Strecke ist mit 30 verschiedenen Hindernissen gespickt. Ohne künstliche Schikanen, jedoch querfeldein durch die Westlichen Wälder geht es beim Viktoria-Crosslauf in Augsburg-Bergheim (3. Dezember).

Teamgeist ist gefragt Die beiden Staffelrennen der Region können eine lange Tradition vorweisen. Beim Landkreislauf in Zusmarshausen (3. Juli/40 km) treten seit 1983 achtköpfige Teams an, beim Augsburger MBB-Staffelmarathon teilen sich seit 1986 sechs Läufer die Marathondistanz (4. September).

Einmaliger Jubiläumslauf Der Max-Gutmann-Laufpfad in Augsburg wird am 24. September anlässlich zweier Jubiläen zum Schauplatz eines einmaligen Rennens. Zum einen begeht der beleuchtete Laufpfad von 1.730 Metern innerhalb der Sportanlage Süd sein 20. Jubiläum. Zum anderen feiert die Läuferhochburg TG Viktoria ihren 125. Geburtstag.

Fit durch den Winter Die 47. Donau-Ries-Laufserie beginnt am 23. Oktober in Mauren. Es folgen vier weitere Rennen in Rain, Oettingen, Harburg und Wemding. Die vierteilige 45. Augsburger Winterlaufserie startet am 5. November im Stadtteil Bergheim.