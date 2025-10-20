Ist das bald die modernste Schule Augsburgs?

Was wird den Schülern in der neuen Johann-Strauß-Grundschule in Haunstetten geboten? Die Schüler erwartet nicht nur ein modernes Schulhaus, sondern auch ein modernes pädagogisches Konzept. „Haunstetten erhält eine Schule, mit der man sich in ganz Schwaben nicht verstecken muss“, sagte Augsburgs Baureferent Steffen Kercher (parteilos) am Freitag bei einem Rundgang mit Anwohnern. Damit meint er etwa das vierzügige Bildungshaus nach Lernhauskonzept für rund 480 Schülerinnen und Schüler. Es funktioniere nach dem Prinzip „Schulen in der Schule“: Jeweils ein Zug, also vier Klassen, bilden eine Einheit. Sie sind um eine Gemeinschaftsfläche auf einer Ebene arrangiert. Jedes Klassenzimmer verfügt über ein Fenster, das den Blick auf die Gemeinschaftsfläche und damit Teilhabe ermögliche. In dieser „Herzkammer“, wie es Projektleiterin Nadine Maier vom Hochbauamt nennt, gebe es zudem eine gemeinsame Garderobe. Lichtkuppeln sorgten für Tageslicht.

Was ist das Besondere am Schulbau? In der Schule gibt es zwei Pausenhöfe. Einer befindet sich im Außenbereich, ein Teil auf der Dachfläche. Dort wird es grüne Klassenzimmer und einen Schulgarten geben. „Jede Klasse erhält ihr eigenes Hochbeet, das sie bepflanzen darf“, so Ulrike Wiedmann, Fachteamleiterin im Hochbauamt. Der Dachgarten ist über das Schulhaus sowie über eine Himmelsleiter im Freien erreichbar. In einer Küche wird frisch gekocht. Es gebe aber keinen großen Speisesaal, wie in einer Mensa, sondern kleine dezentrale Speiseräume in den Lernhäusern.

Grünpflanzen werden in der eigens dafür eingerichteten Öffnung auf dem Dachgarten der neuen Schule angepflanzt. Foto: Annette Zoepf

Wie profitiert der Stadtteil? Die Schule öffnet sich ins Quartier, betont Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Zum einen könnten Freiflächen außerhalb der Unterrichtszeit im Rahmen des Konzepts der offenen Pausenhöfe genutzt werden. Daneben werde es eine Medienbibliothek und ein Elterncafé geben, beides kann von Menschen aus dem Stadtteil genutzt werden. Die Aula samt Bühne ist ebenfalls nicht nur für Schüler da und kann künftig beispielsweise von Vereinen angemietet werden. Daneben gilt die neue Schule als architektonischer Auftakt für das neue Quartier Haunstetten Südwest. Größer gebaut wurde die Schule im Hinblick auf das geplante Quartier allerdings nicht. „Wir hätten gerne größer gebaut, aber dafür haben wir von der Regierung von Schwaben keine Genehmigung erhalten“, sagt Wild. Mit dem Platz für rund 480 Schüler sei der Bau ein Ersatz für die Bestandschule. Dennoch könnte sich dort langfristig ein Bildungscampus entwickeln. Derzeit werde geprüft, ob die stark sanierungsbedürftige Albert-Einstein-Mittelschule neben der neuen Johann-Strauß-Grundschule neu gebaut werden könnte.

Die Bühne, von der aus man in die Aula blickt, kann für hausinterne und externe Veranstaltungen genutzt werden. Für die Schüler ist es auch ein Bewegungsraum. Foto: Annette Zoepf

Wann geht der Neubau der Johann-Strauß-Grundschule in Betrieb? Projektleiterin Maier geht derzeit davon aus, dass die Schüler im September 2026 im neuen Gebäude starten können. Wenn das klappt, könnte im Anschluss die alte, nebenan liegende Johann-Strauß-Grundschule abgerissen werden. „Dort entstehen dann weitere Freiflächen und ein Allwetterplatz“, sagte sie.

Wie nachhaltig wurde gebaut? Der Strom, der durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach generiert wird, reiche für den Bedarf der Schule aus, so Maier. Ein balkonartiger Bereich, der um die oberen Stockwerke führt, könne gleich mehrfach genutzt werden. So gelte er als Fluchtweg, aber auch als Außenbereich für Schüler, die etwa den Hort besuchen. „Daneben ist es auch ein passiver Sonnenschutz, weil so nicht so viel direktes Sonnenlicht in die Zimmer fällt“, sagte sie. Es gebe aber auch Jalousien. Das Regenwasser werde genutzt, die Lüftungsanlage so eingestellt, dass sie je nach Nutzung, entweder in den Klassenzimmern oder der Aula läuft.

Warum musste die Schule neu gebaut werden und was wird sie kosten? Eine energetische Sanierung sei für die alte Johann-Strauß-Grundschule, die aus den 70er Jahren stammt, nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Neben verschiedensten Mängeln habe der Brandschutz eine ausschlaggebende Rolle gespielt, warum ein Neubau gewählt wurde. 22 Planer und 60 Firmen sind an der Umsetzung beteiligt. Die Kosten belaufen sich auf 59,1 Millionen Euro. Kercher betonte, dass es sich bei dem Bau nicht nur um eine Grundschule handle. „In dem Neubau befinden sich eine Grundschule, zwei Horte und eine Versammlungsstätte. Das darf man bei den Kosten nicht vergessen.“ Die Baustelle sei im Zeit- und Kostenplan. Das würde er sich auch für andere Baustellen wünschen, betonte er.