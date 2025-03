„Augsburgs Stadträte waren früher näher an den Bürgern“

Viele alte Menschen leben in der Vergangenheit. Nicht Johanna Holm. Sie liest Zeitung, knüpft gerne Kontakte. „Ich bin wachsam. Ich will wissen, was um mich herum passiert und was die jungen Leute bewegt“, sagt die 80-Jährige. Die Stadt Augsburg und ihre Menschen liegen ihr, die einst in der CSU engagiert war, am Herzen. Wenn Holm etwas aufstößt, dann teilt sie es geradeaus mit. Auch in Leserbriefen an unsere Redaktion. Einer ihrer Briefe hat ihr einst reichlich Ärger beschert. Die Augsburgerin stand damals bundesweit in den Schlagzeilen. Aktuell ist sie mit der Entwicklung in der Stadt nicht zufrieden. Ein Besuch bei der alten Dame, die mit ihrer Meinung nach wie vor nicht hinterm Berg hält.

