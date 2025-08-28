Jugendliche stehlen Alkohol in Augsburger Tankstelle

Vier Jugendliche haben in der Nacht auf Donnerstag in einer Tankstelle am Leonhardsberg in der Innenstadt versucht, alkoholische Getränke zu entwenden.

Wie die Polizei berichtete, betraten die vier Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren gegen 1.45 Uhr die Tankstelle. Während zwei Jugendliche den Kassierer ablenkten, entwendeten die anderen beiden mehrere alkoholische Getränke und flüchteten, so die Polizei. Es entstand ein Beuteschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Diebstahl in Augsburger Tankstelle scheitert

Eine Streife stoppte die flüchtigen Jugendlichen in der Nähe. Einsatzkräfte stellten die zwei weiteren Jugendlichen in der Tankstelle fest.

Sie wurden auf eine Polizeidienststelle gebracht. Nach Beendigung der Maßnahmen entließen die Beamten die Jugendlichen in Absprache mit den Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen sie. (ina)