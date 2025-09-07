Icon Menü
Junge Frau randaliert vor Bar in Augsburg und landet im Polizeiarrest

Innenstadt

Junge Frau randaliert vor Bar und landet danach im Polizeiarrest

Zwischenfall ereignet sich in Augsburg. Mitarbeiter des Lokals wird verletzt.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Für eine Frau endete die Nacht auf Samstag im Polizeiarrest.
    Für eine Frau endete die Nacht auf Samstag im Polizeiarrest. Foto: Anne Wall (Archivbild)

    Zwischenfall vor einer Bar in der Augsburger Innenstadt. Die Polizei wurde gerufen. Eine Frau landete im Polizeiarrest.

    Die Tat passierte am Freitag. Die 28-Jährige hielt sich vor einer Bar in der Ludwigstraße auf. Tatzeit war gegen 23.15 Uhr. Die Frau verhielt sich laut Polizei offenbar aggressiv gegenüber einem Mitarbeiter vor Ort. Diesen beleidigte sich nach derzeitigen Erkenntnissen mehrfach und schlug hin auf den Hinterkopf. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Man verständigte die Polizei.

    Bei Eintreffen der Polizeistreife verhielt sich die 28-Jährige weiter äußerst aggressiv, sodass die Beamten die Frau fesselten. Im weiteren Verlauf leistete die Frau Widerstand und versuchte sich loszureißen. Die weiteren Stunden verbrachte die 28-Jährige dann im Polizeiarrest.

    Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 28-Jährige. (möh)

