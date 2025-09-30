Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Junger Augsburger wird für Zivilcourage mit der Courage-Medaille geehrt

Augsburg

Als eine Frau schreit, hört er nicht weg: Jugendlicher in Augsburg beweist großen Mut

Als ein Mann auf offener Straße eine Frau angreift, geht der damals 17-jährige Immanuel Tamang mutig dazwischen. Jetzt wurde er geehrt - und er erzählt, was sich für ihn verändert hat.
Von Katharina Rack
    • |
    • |
    • |
    An dieser Straßenecke vor seiner Haustür ist Immanuel Tamang eingeschritten, als eine Frau attackiert wurde. Dafür erhielt er die bayerische Courage-Medaille.
    An dieser Straßenecke vor seiner Haustür ist Immanuel Tamang eingeschritten, als eine Frau attackiert wurde. Dafür erhielt er die bayerische Courage-Medaille. Foto: Marcus Merk

    Ein gewöhnlicher Nachmittag im September 2023. Der damals 17-jährige Immanuel Tamang ist zu Hause, als er Schreie durch das geöffnete Küchenfenster hört. Dafür, dass er damals nicht weggehört hat, wurde der Augsburger jetzt mit der bayerischen Courage-Medaille geehrt. „Ich war in der Küche, als ich draußen einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau hörte. Anfangs dachte ich mir nichts dabei“, erzählt Tamang, der heute 19 Jahre alt ist. „Als ich dann aber die Schreie eines Kindes gehört habe, bin ich sofort aus dem Haus gerannt.“ Draußen an der Straßenecke sieht er, woher die Schreie kommen: Ein Mann brüllt eine Frau an, beleidigt sie und wird ihr gegenüber handgreiflich. Als sie die Polizei rufen will, schlägt er ihr das Handy aus der Hand. Neben der Frau ist auch der sichtlich verzweifelte achtjährige Sohn der Frau – und ihr Baby im Kinderwagen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden