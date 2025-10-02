Augsburg Als eine Frau schreit, hört er nicht weg: Jugendlicher in Augsburg beweist großen Mut

Als ein Mann auf offener Straße eine Frau angreift, geht der damals 17-jährige Immanuel Tamang mutig dazwischen. Jetzt wurde er geehrt - und er erzählt, was sich für ihn verändert hat.