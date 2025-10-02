Als eine Frau schreit, hört er nicht weg: Jugendlicher in Augsburg beweist großen Mut

Ein gewöhnlicher Nachmittag im September 2023. Der damals 17-jährige Immanuel Tamang ist zu Hause, als er Schreie durch das geöffnete Küchenfenster hört. Dafür, dass er damals nicht weggehört hat, wurde der Augsburger jetzt mit der bayerischen Courage-Medaille geehrt. „Ich war in der Küche, als ich draußen einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau hörte. Anfangs dachte ich mir nichts dabei“, erzählt Tamang, der heute 19 Jahre alt ist. „Als ich dann aber die Schreie eines Kindes gehört habe, bin ich sofort aus dem Haus gerannt.“ Draußen an der Straßenecke sieht er, woher die Schreie kommen: Ein Mann brüllt eine Frau an, beleidigt sie und wird ihr gegenüber handgreiflich. Als sie die Polizei rufen will, schlägt er ihr das Handy aus der Hand. Neben der Frau ist auch der sichtlich verzweifelte achtjährige Sohn der Frau – und ihr Baby im Kinderwagen.
