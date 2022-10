87-Jährige bringt Tochter um: Seniorin akzeptiert Strafbefehl

Plus Eine 87-Jährige tötete ihre behinderte Tochter in Augsburg nach lebenslanger Pflege, kurzzeitig kam sie ins Gefängnis. Nun ist der Fall juristisch abgeschlossen.

Es gibt Ermittlungsverfahren, mit denen sich die Justiz schwertut. Weil die Tat, um die es geht, zwar mit den Mitteln der Strafverfolgung aufgeklärt werden kann, aber danach Fragen im Raum stehen: Wie ist das überhaupt zu bestrafen? Wie geht der Rechtsstaat damit um? Fragen, die, anders als sonst, womöglich nicht wirklich zufriedenstellend beantwortet werden können. Der Fall der Seniorin, die Mitte Juni im Augsburger Hochfeld ihre Tochter nach lebenslanger Pflege umbrachte, gehört in diese Kategorie. Nun ist das Verfahren gegen die 87-jährige Frau abgeschlossen.