Weniger Papierberge als Ziel: Das Landgericht führt die E-Akte ein

Das Augsburger Landgericht arbeitet künftig digitaler. Zivilverfahren sollen ohne dicke Aktenstapel geführt werden.

In der Justiz sprechen sie von "Gürteltieren": Gemeint sind Aktenstapel, die so umfangreich sind, dass sie nur mithilfe eines Gürtels zusammengehalten werden können. Verfahren, bei denen sich Hunderte oder Tausende Seiten Papier ansammeln, gibt es reichlich. In der Zivilabteilung des Augsburger Landgerichts sind etwa die Diesel-Klagen oft umfangreich; dabei ziehen Kunden mit Schadensersatzforderungen vor Gericht, die angeben, dass ihre Autos Diesel-Motoren mit eingebauter Betrugs-Software besaßen. Langfristig sollen die Aktenberge in den Gerichtssälen der Vergangenheit angehören, am Landgericht werden sie nun zumindest in einem Bereich verschwinden. Am Montag wurde hier die Einführung der sogenannten E-Akte vorgestellt.

Die Zivilverfahren, die am Landgericht in erster Instanz neu verhandelt werden, werden künftig mit elektronischen Akten geführt – also ganz ohne Papierstapel. Landgerichts-Präsident Franz Gürtler sprach von einem "großen Tag" für das Gericht, die Einführung der E-Akte spare nicht nur Papier, sondern sorge auch dafür, dass Verfahren beschleunigter betrieben werden könnten und das Personal einfacher von zu Hause aus arbeiten könne. Um die Umstellung auf das digitale Arbeiten vollziehen zu können, gab es im Landgericht Vorbereitungsarbeiten und Umbauten; mehr Möglichkeiten etwa, Laptops in Sitzungssälen anzuschließen.

Prozesse in Augsburg sollen digitaler geführt werden

Ohnehin wird die bayerische Justiz digitaler. So können Verfahren etwa teils auch digital als Videokonferenz geführt werden. Bis spätestens 2025 sollen auch Zivilverfahren, die in zweiter Instanz beim Landgericht anhängig sind, mit elektronischen Akten verhandelt werden können – ebenso die Strafverfahren. Ein konkretes Datum für diese Umstellung gibt es aber noch nicht. Augsburg ist das 18. der 22. Landgerichte im Freistaat, das die E-Akte nun einführt. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sagte bei der Vorstellung am Montag, Ziel sei auch eine "Modernisierung des Zivilprozesses". Es sei ihm auch wichtig, dass Video-Verfahren weiter ausgebaut würden.

Lesen Sie dazu auch