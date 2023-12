Augsburg

11:45 Uhr

Prozess um falsche Polizisten: Augsburger Senior legt Betrüger rein

Immer wieder bringen Betrüger ahnungslose Senioren um viel Geld. Am Amtsgericht Augsburg ging es nun um einen Fall, in dem die Betrüger scheiterten.

Plus Eine Betrüger-Bande will in Augsburg einen Senior um viel Geld bringen. Die Täter versuchen es mit einer bekannten Masche. Doch sie geraten an den Falschen.

Von Peter Richter Artikel anhören Shape

Menschen mit altmodischem Vornamen sind oft die älteren in unserer Gesellschaft, leider auch oft das Ziel von Betrügern. Eine perfide Masche sind Schockanrufe. Der Anrufer, der sich als Polizist oder Staatsanwalt vorstellt, teilt etwa mit, jemand aus der Familie habe einen schweren Verkehrsunfall verschuldet. Es drohe U-Haft, falls nicht ein hoher Geldbetrag als Kaution hinterlegt werde. Werner Huber erhielt so einen Anruf im Juli.

Das von den Tätern gewünschte Alter trifft auf ihn tatsächlich zu. Er ist 83. Doch was der Anrufer nicht wissen kann: Werner Huber ist nicht mehr jung, aber noch sehr fit im Kopf. Er legte die Täter rein, hielt sie über Stunden hin, bis die Polizei eintraf. "Ich habe sofort den Braten gerochen", erzählt Werner Huber schmunzelnd, gestützt auf seinen Rollator, in einer Prozesspause am Amtsgericht. Im Gerichtssaal sitzt in Fußfesseln eine junge Polin auf der Anklagebank. Sie hat sich, wie sie gesteht, für eine Bande als Geldabholerin einsetzen lassen. Im April hatte es geklappt. Eine Augsburgerin übergab ihr 60.000 Euro sowie Schmuck, um damit, wie sie glaubte, ihre Schwiegertochter bei der Justiz auslösen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen