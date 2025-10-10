Justizpalast wird 150 Jahre alt: Augsburgs Stadtarchiv stößt auf neue Spur

Wenn die Augsburger Justiz zu ihrem Tag der offenen Tür am Samstag in das Justizgebäude am Alten Einlass einlädt, erwartet die Besucher nicht nur ein informatives Programm über die Arbeit der Gerichte. Sie erhalten auch einen Einblick in die historischen Räume. Das trutzige Gebäude schräg gegenüber dem Staatstheater wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Ein Stadtarchivar, der anlässlich des Jubiläums zur Geschichte des Justizpalastes recherchierte, stieß jetzt auf einen möglichen, jahrzehntelangen Irrtum.

Die Geschichte des Alten Einlasses geht nahezu bis ins Mittelalter zurück. Er war ursprünglich eines der Nachttore der Stadtbefestigung und wurde angeblich auf Wunsch Kaiser Maximilians I. im Jahr 1514 errichtet. So ist es im Augsburger Stadtlexikon zu lesen. Wie Stadtarchivar Mario Felkl erzählt, war der Torbau mit einem speziellen Mechanismus zum Auf- und Ablassen der Fallgitter ausgestattet. Lange Zeit war die Stadt Augsburg von einer mächtigen Stadtbefestigung umgeben. Erst in den 1860er Jahren, so Felkl, begann der Abriss der alten Mauern. Die Erweiterung des Stadtgebiets wurde möglich. In dieser Aufbruchszeit könne die Projektierung des mächtigen Justizpalastes verortet werden, der im Oktober 1875 fertiggestellt wurde. Doch nun bahnt sich eine Überraschung an.

Alter Augsburger Justizpalast: Irrtum aufgedeckt?

Beim Durchforsten von Original-Unterlagen zu dem Justizgebäude stieß Mario Felkl auf einen möglicherweise jahrzehntelangen Irrtum. Bislang war immer davon ausgegangen worden, dass der österreichische Architekt Theodor Reuter hinter dem massiven Gebäude mit den Säulen steckt. So steht es auch im Stadtlexikon und im bayerischen Denkmal-Atlas.

Der Alte Einlass war früher eines der Tore der Augsburger Stadtbefestigung. Foto: Stadtlexikon Augsburg

Doch es war wohl ein anderer Architekt, der den Justizpalast verantwortete, wie Felkl unlängst in einem alten Schreiben des Justizministeriums an den damaligen Stadtmagistrat entdeckte. Daraus gehe hervor, dass mit der Projektierung und Bauausführung vielmehr der Münchner Oberbaurat Carl August Reuter beauftragt worden war, berichtet der Archivar. „Die Hinweise auf den Irrtum verdichten sich. Dem muss nun nachgegangen werden.“ Er vemutet eine einstige Verwechslung aufgrund desselben Nachnamens. Für Felkl ist dies ein aufregender Fund. „So etwas ist für uns das Salz in der Archiv-Suppe: Wenn wir bestimmte Dinge gerade rücken oder Licht ins Dunkel bringen können.“

Zum Tag der offenen Tür der Justiz am Samstag, 11. Oktober, ist das Gerichtsgebäude am Alten Einlass von 10 bis 17 Uhr geöffnet.